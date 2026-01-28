Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare: “arriva la Tempesta Kristin, da stasera burrasca forte in 3 regioni”

Allerta Meteo in diverse regioni per nevicate abbondanti e forti raffiche di vento e mareggiate, anche in considerazione dell’arrivo sull’Italia della Tempesta Kristin. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 28 gennaio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo: nuovo avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00/UTC del 28/01/26 Persistono: Fino alle prime ore di domani , giovedì 29 gennaio 2026, nevicate abbondanti sui rilievi di Lombardia , Veneto e Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige , a quote superiori agli 800-1000 metri;

, giovedì 29 gennaio 2026, sui rilievi di , e e , a quote superiori agli 800-1000 metri; Fino alla serata di oggi , mercoledì 28 gennaio 2026, vento forte dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte , lungo le aree appenniniche di Marche , Umbria , Abruzzo , Puglia e Calabria , nonché su Sardegna , Lazio , Molise , Campania e sui settori tirrenici della Basilicata ; mareggiate lungo le coste esposte delle relative regioni tirreniche;

, mercoledì 28 gennaio 2026, forte dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca o , lungo le aree appenniniche di , , , e , nonché su , , , e sui settori tirrenici della ; mareggiate lungo le coste esposte delle relative regioni tirreniche; Fino al mattino di domani, giovedì 29 gennaio 2026, stato del mare fino a molto agitato su Mar e Canale di Sardegna, in estensione dalle prime ore e fino al pomeriggio di domani 29 gennaio 2026 a basso Tirreno e Stretto di Sicilia. In considerazione dell’arrivo della tempesta denominata Kristin, si prevedono: Dalla serata di oggi , mercoledì 28 gennaio 2026, e fino alla serata di domani, giovedì 29 gennaio 2026, venti forti dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca forte su Sardegna e Sicilia ;

, mercoledì 28 gennaio 2026, e fino alla serata di domani, giovedì 29 gennaio 2026, venti forti dai quadranti occidentali con raffiche di su e ; Dalla mattina di domani, giovedì 29 gennaio 2026, e fino a termine giornata, venti forti occidentali sulla Calabria con raffiche di burrasca forte, in rapida intensificazione fino a tempesta sulle relative aree appenniniche. Forti mareggiate lungo tutte le coste esposte. Si prevede infine: Dalla tarda mattinata di domani, giovedì 29 gennaio 2026, e fino a termine giornata, stato del mare fino a molto agitato sullo Ionio meridionale“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: