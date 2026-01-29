Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare avverte: “burrasca forte in 3 regioni”

Allerta Meteo per il transito della tempesta Kristin sull’Italia, che determinerà venti forti dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca forte in alcune regioni. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 29 gennaio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo: nuovo avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00 UTC del 29/01/26. In considerazione del transito della tempesta denominata Kristin, persistono: fino alla serata di oggi, giovedì 29 gennaio 2026, venti forti dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca forte su Sardegna e Sicilia , con mareggiate lungo le coste esposte;

su e , con mareggiate lungo le coste esposte; per tutta la giornata di oggi, giovedì 29 gennaio 2026, venti forti occidentali sulla Calabria con raffiche di burrasca forte e con ulteriori rinforzi fino a tempesta sulle relative aree appenniniche; forti mareggiate lungo tutte le coste esposte. Persiste inoltre lo stato del mare fino a molto agitato: fino alla sera di oggi, giovedì 29 gennaio 2026, sullo Stretto di Sicilia;

per tutta la giornata di oggi, giovedì 29 gennaio 2026, sullo Ionio meridionale“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: