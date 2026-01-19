Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare: “tempesta sull’Italia, piogge eccezionali e tanta neve”. Ecco dove

Allerta Meteo per l’impatto della tempesta Harry in diverse regioni del Paese: attese piogge eccezionali, venti di tempesta, nevicate abbondanti e mareggiate. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 13 di oggi, 19 gennaio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo: nuovo avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 19/01/26. In considerazione della presenza della tempesta denominata Harry, su Sardegna, Calabria e Sicilia persistono: fino al mattino di mercoledì 21 gennaio 2026, precipitazioni intense e abbondanti a prevalente carattere di rovescio o temporale, con particolare riferimento al settore orientale delle due isole e a quello ionico della Calabria . I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento mentre i cumulati di pioggia potranno assumere carattere di eccezionalità;

e a quello ionico della . I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento mentre i cumulati di pioggia potranno assumere carattere di eccezionalità; fino al pomeriggio di mercoledì 21 gennaio 2026, venti da est o sud-est con raffiche tra burrasca forte e tempesta e conseguenti forti mareggiate lungo le coste esposte, in estensione dalle prime ore di domani martedì 20 gennaio 2026 anche alla Basilicata ;

e e conseguenti forti mareggiate lungo le coste esposte, in estensione dalle prime ore di domani martedì 20 gennaio 2026 anche alla ; fino al pomeriggio di mercoledì 21 gennaio 2026 nevicate abbondanti sulla Calabria a quote superiori ai 1000/1200 metri.

a quote superiori ai 1000/1200 metri. fino al pomeriggio di mercoledì 21 gennaio 2026 stato del mare molto agitato o grosso su Tirreno occidentale, canale di Sardegna, stretto di Sicilia e ionio. Persistono inoltre fino alle prime ore di Mercoledì 21 gennaio 2026 venti forti da nord, con raffiche di burrasca forte, sulla Liguria centroccidentale. Si prevedono infine dalle prime ore di domani martedì 20 gennaio 2026 e fino al primo mattino di mercoledì 21 gennaio 2026, venti forti dai quadranti orientali, con raffiche fino a burrasca sulla Campania“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: