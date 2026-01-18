Allerta meteo, l’avviso del Comune di Reggio Calabria ai cittadini: le ultime sulle scuole

In queste ore la Calabria è interessata da un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con possibili criticità legate a piogge, vento intenso e mareggiate soprattutto nelle prossime ore. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali sulle scuole, ma è probabile che gli istituti possano rimanere chiusi martedì e mercoledì, in base all’evoluzione del quadro meteo e alle decisioni delle autorità competenti. Il Comune di Reggio Calabria ha pubblicato un avviso alla popolazione. La Regione Calabria in data odierna ha emanato l’allegato messaggio di allertamento meteo livello Giallo (prot. n. 11885 del 18-01-2026) che prevede, a decorrere da oggi e fino alle ore 24.00 di domani 19 gennaio 2026, uno scenario di rischio di colore giallo caratterizzato da pioggia e venti forti (fino a burrasca o tempesta), nonché mareggiate lungo le coste esposte.

Per detti scenari, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha predisposto delle buone pratiche di comportamento finalizzate a preservare l’incolumità della popolazione come di seguito indicate.

In caso di venti e mareggiate

All’aperto

evita le zone esposte, guadagnando una posizione riparata rispetto al possibile distacco di oggetti esposti o sospesi e alla conseguente caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri, come un vaso o una tegola;

evita con particolare attenzione le aree verdi e le strade alberate. L’infortunio più frequente associato alle raffiche di vento riguarda proprio la rottura di rami, anche di grandi dimensioni, che possono sia colpire direttamente la popolazione che cadere ed occupare pericolosamente le strade, creando un serio rischio anche per motociclisti ed automobilisti.

In ambiente urbano

se ti trovi alla guida di un’automobile o di un motoveicolo presta particolare attenzione perchè le raffiche tendono a far sbandare il veicolo, e rendono quindi indispensabile moderare la velocità o fare una sosta;

presta particolare attenzione nei tratti stradali esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e nei viadotti; i mezzi più soggetti al pericolo sono i furgoni, mezzi telonati e caravan, che espongono alle raffiche una grande superficie e possono essere letteralmente spostati dal vento, anche quando l’intensità non raggiunge punte molte elevate.

In generale, sono particolarmente a rischio tutte le strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, come impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee all’aperto, delle quali devono essere testate la tenuta e le assicurazioni.

In zona costiera

Sulle zone costiere, alla forte ventilazione è associato il rischio mareggiate, in particolare se il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa. Per questo:

presta la massima cautela nell’avvicinarti al litorale o nel percorrere le strade costiere;

evita di sostare su queste ultime e a maggior ragione su moli e pontili;

evita la balneazione e l’uso delle imbarcazioni e assicura preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali.

In casa

Sistema e fissa opportunamente tutti gli oggetti che nella tua abitazione o luogo di lavoro si trovino nelle aree aperte esposte agli effetti del vento e rischiano di essere trasportati dalle raffiche (vasi ed altri oggetti su davanzali o balconi, antenne o coperture/rivestimenti di tetti sistemati in modo precario, ecc.).

La situazione sarà monitorata, costantemente, dal servizio di Protezione civile comunale e dalla Polizia locale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.