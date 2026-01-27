Allerta Meteo Lazio, piogge abbondanti, forti venti e mareggiate: scatta l’allarme arancione

La Protezione Civile regionale del Lazio ha emesso un’allerta meteo per vento, criticità idrogeologica ed idraulica, con indicazione che dalle prime ore di domani, mercoledì 28 Gennaio 2026, e per le successive 12-18 ore, si prevedono: “precipitazioni diffuse e complessivamente abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di vento. Inoltre si prevedono venti da forti a burrasca sui settori costieri e appenninici, con rinforzi fino a burrasca forte sui rilievi. Forti mareggiate lungo le coste esposte”.

Alla luce di queste previsioni, è stata diramata allerta gialla per vento e per criticità idrogeologica su tutta la regione; allerta arancione per criticità idraulica sulle zone Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino Del Liri; allerta gialla sul resto della regione.

