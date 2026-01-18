Allerta meteo, le raccomandazioni della Protezione Civile in caso di venti forti e alluvioni

Quando viene diramata un’allerta meteo la cosa più pericolosa è comportarsi come se nulla fosse, continuare con la routine e convincersi che “tanto passa” o che “qui non succede mai”. È proprio in questi casi che il Dipartimento della Protezione Civile richiama una regola semplice ma fondamentale: non correre rischi se puoi farne a meno. Un principio che vale sempre, ma che durante eventi atmosferici intensi diventa decisivo, perché molte situazioni critiche non nascono soltanto dalla forza della natura ma dalle scelte di chi si espone inutilmente: uno spostamento evitabile, un percorso fatto in auto con pioggia battente, una sosta sul lungomare durante una mareggiata, un sottopasso attraversato quando l’acqua ha già iniziato a salire.

La comunicazione della Protezione Civile è pensata per trasformare questa regola in comportamenti concreti e immediati e lo fa con un’immagine chiara, divisa in due scenari, uno dedicato ai venti forti e l’altro alle alluvioni, che attraverso colori e fotografie rende evidenti i principali pericoli. Nella sezione sui venti forti, con toni arancioni, si vedono alberi e detriti che evocano la caduta improvvisa di rami e materiali, mentre nella parte sull’alluvione, dominata dal blu, compare una strada invasa dall’acqua con un’automobile parzialmente sommersa, un esempio diretto e facilmente riconoscibile di quanto sia rapida e insidiosa l’acqua quando invade la viabilità urbana. Il messaggio è univoco: ridurre l’esposizione significa ridurre il rischio, e la prevenzione comincia prima di tutto da scelte prudenti.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

In caso di venti forti la Protezione Civile invita a limitare il più possibile gli spostamenti, perché muoversi meno significa esporsi meno a eventi improvvisi come il distacco di rami o il cedimento di alberi, che possono avvenire senza preavviso e colpire pedoni, veicoli e abitazioni. L’indicazione è di stare lontano dalle strade alberate e dalle zone verdi, proprio perché sono aree in cui la vegetazione può diventare un pericolo durante raffiche intense, e di prestare attenzione anche a ciò che normalmente sembra stabile ma che con il vento può trasformarsi in un rischio: impalcature, tendoni, gazebo e perfino le tegole, che possono staccarsi e cadere. Nelle aree costiere, poi, ai venti forti spesso si associa il rischio di mareggiate e per questo viene raccomandato di evitare scogliere, moli e pontili e di fare attenzione alle litoranee, dove onde e vento possono rendere pericolosa anche una semplice sosta o una passeggiata.

Nel caso di alluvione, invece, le raccomandazioni diventano ancora più stringenti perché l’acqua è un elemento ingannevole e rapido nel cambiare le condizioni di sicurezza: ciò che sembra “solo un po’ di acqua” può trasformarsi in pochi minuti in una corrente capace di trascinare persone e veicoli. Per questo la Protezione Civile consiglia di salire ai piani alti, ricordando che cantine, seminterrati e garage sono i primi ambienti ad allagarsi e possono diventare trappole, e invita a evitare l’automobile perché bastano pochi centimetri d’acqua per perdere aderenza e controllo del mezzo, aumentando il rischio di restare bloccati o di essere trascinati. Infine viene ribadita la necessità di stare alla larga da sottopassi, argini, ponti e dalle zone limitrofe ai corsi d’acqua, cioè quei punti in cui l’acqua tende ad accumularsi, scorrere con più forza o aumentare rapidamente di livello.

In definitiva la Protezione Civile non chiede eroismi e non invita a “sfidare” il maltempo, ma ricorda che la prima forma di protezione è la prudenza e che in caso di allerta il comportamento più responsabile è evitare ciò che non è indispensabile: rinviare uno spostamento, cambiare abitudini per un giorno, restare lontani dalle zone a rischio non significa avere paura ma mettere la sicurezza al primo posto e prevenire situazioni che possono diventare emergenze. La regola che riassume tutto resta la più importante e dovrebbe diventare automatica per tutti: in caso di allerta non correre rischi se puoi farne a meno.