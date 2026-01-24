Allerta Meteo Liguria: dal pomeriggio torna la neve, rischio gelicidio

ARPAL conferma l’allerta meteo gialla per neve in Liguria, sui versanti padani di ponente e di levante (Zone D ed E) dalle 18 di oggi alle 7 di domani, domenica 25 gennaio. ARPAL segnala rischio di gelicidio su E occidentale. Dopo una pausa di cielo sereno e temperature in rialzo, si attendono dal tardo pomeriggio di oggi nuove precipitazioni sulle coste e deboli nevicate all’interno (sulle zone D ed E). Per oggi ancora venti in rinforzo sulle zone B occidentale e A orientale (centro-ponente) che saranno in esaurimento nel corso della giornata, viene spiegato in una nota.

Per domani, domenica 25 gennaio ARPAL segnala mareggiate a partire dalle prime ore della mattina per onda da Sudovest a partire dal ponente (zona A) e poi sul centro e levante (B e C) soprattutto per la prima parte della giornata. In attenuazione nel pomeriggio. Nel corso della giornata di domani, proseguiranno fenomeni precipitativi sparsi anche a carattere di rovescio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.