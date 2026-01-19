Allerta Meteo Liguria: in arrivo burrasca forte

In Liguria la giornata di oggi, lunedì 19 gennaio, sarà caratterizzata da venti settentrionali forti con raffiche di burrasca su AB fino a 60-80 km/h, su C 50- 60 km/h: è quanto riporta Arpal, prevedendo valori localmente superiori sui crinali esposti e allo sbocco delle valli. Locale disagio per freddo nelle zone interne nelle ore serali. Nella notte si assisterà al rinforzo della ventilazione di burrasca senza valori estremi ma con una persistenza di 12-18 ore. Nella giornata di domani, martedì 20 gennaio, ci saranno ancora venti fino a burrasca o localmente burrasca forte su AB (70-90 km/h) in particolare allo sbocco delle valli e sui crinali esposti, 50-60 km/h su CDE. L’intensità del vento diminuirà nella giornata di mercoledì 21 gennaio, conclude Arpal.

