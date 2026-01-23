Allerta Meteo Liguria: prime nevicate in atto, quota in calo

Arpal ha prolungato l’allerta meteo gialla per neve in Liguria sulla zona D (Versanti padani di ponente) e sulla zona E (Versanti padani di levante) dalle 12 alle 02:00 di domani sabato 24 gennaio. Dopo una breve pausa scatta una nuova allerta gialla per neve, sempre sui versanti padani /Zone D ed E), dalle 18:00 di domani alle23:59 di domani. Una vasta depressione atlantica sta convogliando sulla Liguria un flusso umido che ha determinato precipitazioni inizialmente sparse che stanno ora interessando il centro ponente; diffuse dal pomeriggio, di intensità debole, localmente moderata e cumulate fino a significative.

Le prime nevicate stanno interessando i versanti di Ponente e tra pomeriggio e sera si estenderanno parzialmente anche al Centro-Levante, spiega Arpal in una nota. La quota neve è in calo, fino a fondovalle sull’area D e sulla Valle Scrivia, fino a 800- 900 m su Aveto e Trebbia. Le nevicate fino a quote medio-basse potranno determinare criticità sulla viabilità, soprattutto su fondovalle e tratti autostradali delle zone D ed E. Si segnala anche la possibilità su Stura, Scrivia e Trebbia di locali fenomeni di pioggia congelantesi. Il calo delle temperature unito ad una ventilazione moderata, a tratti forte, favorirà inoltre disagio fisiologico per freddo, in particolare nelle aree centrali della regione (zona B). Venti moderati o localmente forti dai quadranti settentrionali su A orientale e B, da est, sudest sulla costa di C.

Domani, sabato 24 gennaio, dopo una pausa, si attende una nuova fase perturbata tra tardo pomeriggio e serata con precipitazioni diffuse e nevicate fino a moderate su D fino a fondovalle, deboli su E e interno di B occidentale, anche a carattere di rovescio, prosegue Arpal. Ci sarà anche un nuovo rinforzo dei venti fino a localmente forti sul centro della regione. Moto ondoso in aumento fino a mare molto mosso o localmente agitato per onda lunga da sud-sudovest in serata sul ponente. Persiste disagio fisiologico per freddo, in particolare nelle aree interne della regione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.