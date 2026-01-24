Allerta Meteo Lombardia: arriva la neve, ecco dove

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 24 gennaio 2026, un’allerta codice giallo per neve. Per la restante parte della giornata di oggi “si prevedono precipitazioni tra tarda mattina e primo pomeriggio in temporaneo esaurimento, salvo residue sui settori orientali. Precipitazioni in ripresa sparse da Sud, e in rapida estensione e diffuse in serata. Limite neve attorno a 900 metri circa. Tra 900 e 1200 metri previsti accumuli nevosi tra 5-15 cm circa“, si legge nel bollettino. Per la giornata di domani domenica 25 gennaio, “si prevedono precipitazioni nella notte deboli diffuse, localmente moderate, dal mattino in progressivo esaurimento da Sudovest a Nordest; nel pomeriggio ancora sparse sui settori orientali e retiche più settentrionali; in serata assenti, salvo residue deboli. Limite neve attorno a 900 metri circa. Tra 900 e 1200 metri previsti accumuli nevosi tra 5-15 cm circa“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.