Allerta Meteo, Mega-Ciclone da 995hPa minaccia il Sud: evento storico, autorità in allarme massimo. Verso scuole e strade chiuse, come durante un uragano

L’inverno 2026 sta per scrivere una delle sue pagine più drammatiche e meteorologicamente rilevanti degli ultimi decenni. Una configurazione barica di rara violenza sta prendendo forma nel bacino del Mediterraneo, orchestrata da un profondo minimo depressionario di origine atlantica che, scivolando verso il Nord Africa, si sta rapidamente trasformando in un Mega Ciclone Afro-Mediterraneo. La struttura ciclonica, con un minimo di pressione previsto toccare i 995hPa sulla Tunisia nella giornata di martedì 20 gennaio, genererà un gradiente barico spaventoso al Sud Italia: basti pensare che mentre in Sicilia la pressione sarà inferiore ai 1000hPa, la Puglia vedrà valori vicini ai 1020hPa. Questa differenza di pressione così marcata in uno spazio geografico relativamente ristretto è il motore di una tempesta perfetta che sta per abbattersi sul Sud Italia, catalizzando l’attenzione degli esperti per la precisione e la potenza dei contrasti termici in gioco.

Il mix esplosivo: convergenza di masse d’aria e crisi idrogeologica

Il cuore dell’evento risiede in una pericolosissima area di convergenza che si posizionerà proprio tra il mar Jonio e i canali delle grandi isole (Sicilia e Sardegna). Da un lato, l’aria gelida e densa proveniente dai Balcani scivolerà verso sud-ovest, incontrando frontalmente il respiro caldo-umido e stra-carico di energia risalito dal cuore del Sahara e alimentato dal Ciclone. Questo scontro tra masse d’aria d’estrazione, natura e temperature completamente differenti, non produrrà solo piogge persistenti, ma veri e propri sistemi temporaleschi autorigeneranti. In questo contesto di un inverno estremo, il Mediterraneo funge da serbatoio di calore che esaspera i fenomeni, rendendo le previsioni per i prossimi giorni simili a bollettini di guerra meteorologica. Le zone a più alto rischio alluvionale sono già state individuate dalla Protezione Civile, che ha lanciato un’allerta preventiva senza precedenti in Sicilia, dove si temono cumulate di pioggia che potrebbero riscrivere i record storici.

Il Mega-Ciclone sul Sud Italia secondo le previsioni del Met Office britannico:

L’incubo delle piogge: oltre 500mm in Sicilia, 300mm in Calabria e Sardegna

Le proiezioni modellistiche sono spaventose per quanto riguarda i volumi idrici in arrivo tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio. La Sicilia orientale, in particolare l’asse tra Catania e Messina, si prepara a ricevere oltre 500mm di pioggia in meno di 48 ore, una quantità che normalmente cade in un intero anno. Scenario simile per la Calabria Jonica e la Sardegna sud-orientale, dove sono previsti accumuli superiori ai 300mm. La criticità non sarà solo legata alla pioggia dal cielo: il mare “in piena”, gonfiato dalla bassa pressione e dai venti, spingerà con una forza brutale contro le foci dei fiumi, impedendo il naturale deflusso verso lo Jonio. Questo fenomeno di “tappo” marino trasformerà torrenti e fiumare in trappole mortali per le zone costiere, mettendo a serio rischio infrastrutture vitali come la ferrovia jonica e le strade statali, con il pericolo concreto di crolli e interruzioni prolungate. A rischio la SS106 Jonica Taranto-Reggio Calabria, la SS 114 Orientale Sicula Messina-Siracusa e la la SS 125 Orientale Sarda Quartucciu-Palau e la SS1 25 variante Orientale Sarda Capitana-Tortolì.

Nella mappa, le piogge previste nei prossimi giorni: mappe clamorose per Calabria, Sicilia e Sardegna:

Furia di vento e mare: onde alte 11 metri come un Uragano

Non sarà solo l’acqua a fare paura, ma anche il vento. La tempesta scatenerà raffiche di Scirocco e Levante a 150km/h tra il basso Tirreno, il Canale di Sicilia e lo Jonio. Si parla di venti con forza di uragano che solleveranno onde mostruose, con picchi previsti oltre gli 11 metri di altezza al largo. Le mareggiate saranno furiose e il litorale jonico rischia la devastazione totale: i borghi marinari e le strutture balneari potrebbero essere letteralmente spazzati via dalla forza d’urto del mare. L’allarme per le infrastrutture portuali è ai massimi livelli, poiché la pressione esercitata dalle onde sulle dighe foranee sarà estrema. Le città costiere vivono ore di attesa febbrile, con la Protezione Civile che sta già predisponendo la chiusura di strade e controlli serrati, in un clima di pre-allarme che ricorda i preparativi per i grandi uragani americani.

La sepoltura bianca: 4 metri di neve sull’Etna e nevicate epiche anche su Sila e Pollino

Mentre le coste combatteranno con l’acqua, le montagne del Sud vivranno una nevicata storica. La quota neve, sebbene difficile da calibrare con precisione a causa della profondità del minimo, si assesterà oltre i 1.500 metri in Sardegna e Sicilia. Sull’Etna, l’effetto stau (il sollevamento forzato dell’aria umida contro il rilievo) produrrà accumuli incredibili: sono previsti oltre 4 metri di neve fresca intorno ai 2.000 metri di altitudine. Luoghi simbolo come il Rifugio Sapienza e Piano Provenzana verranno letteralmente sepolti e rimarranno isolati per giorni, se non settimane. In Calabria la situazione sarà ancora più estrema per le quote inferiori: in Sila e sul Pollino la neve cadrà già oltre i 1.000 metri, trasformando l’Appennino in un muro bianco invalicabile. Anche l’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria è a forte rischio paralisi, specialmente nel tratto di Campotenese, dove la neve abbondante potrebbe bloccare migliaia di automobilisti. Quota neve un po’ più alta in Aspromonte, intorno ai 1.400 metri di altitudine. Attenzione in Basilicata, dove potrebbe nevicare molto già dai 900 metri di quota.

Le città nel mirino e la tempistica del disastro

L’elenco delle città a rischio è lungo e preoccupante. Catania, Messina, Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone, Siracusa, Ragusa, Cagliari e Olbia sono in prima linea per l’emergenza alluvionale e dei venti. Tuttavia, il maltempo non risparmierà centri come Agrigento, Trapani, Palermo, Cosenza, Matera e Taranto, dove le piogge saranno comunque intense. Il clou della perturbazione è atteso per martedì 20 gennaio, ma la fase critica inizierà già lunedì 19 e si protrarrà fino a mercoledì 21. Le Regioni Adriatiche osserveranno l’evento con un impatto più modesto, con lievi nevicate oltre i 700–800 metri tra Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, ma il maltempo interesserà anche Puglia e Campania. Il Nord vedrà un’instabilità residua con neve in Piemonte, specialmente nel cuneese, fino a quote di pianura nella giornata di lunedì. Intanto già oggi nevica sui rilievi di tutta la Regione fino a quote collinari. Resta però il Sud il vero epicentro di questa tempesta che rischia di passare agli annali come una delle più violente del secolo, mettendo a dura prova la resilienza di milioni di persone e del sistema di soccorso nazionale.

Anche le scuole verranno chiuse: le ordinanze dei Sindaci tra domani e lunedì

Senza ombra di dubbio, le scuole saranno chiuse in molti comuni di Calabria, Sicilia e Sardegna. I Sindaci adotteranno le apposite ordinanze con un giorno d’anticipo, in base ai bollettini ufficiali della protezione civile. Domani, domenica 18, decideranno per lunedì 19. E lunedì decideranno per martedì, anche se vista l’eccezionalità dell’evento non è da escludere che alcuni comuni opteranno direttamente per la doppia chiusura consecutiva (lunedì e martedì). In alcune zone le scuole potrebbero rimanere chiuse anche mercoledì, quando il maltempo picchierà ancora duramente in Calabria, Puglia e Basilicata, ma anche a causa dei danni e della coda di devastazione che il Ciclone avrà lasciato sul territorio. Oggi è prematuro conoscere quali comuni decideranno di chiudere le scuole: lo scopriremo nelle prossime ore e su MeteoWeb forniremo come di consueto l’elenco aggiornato in tempo reale.

