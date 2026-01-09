Allerta Meteo Messina: domani chiusi cimiteri e ville

Il Sindaco Federico Basile ha disposto, con ordinanza contingibile e urgente, la chiusura di tutte le ville comunali e dei cimiteri di Messina per l’intera giornata di domani, sabato 10 gennaio, a seguito dell’avviso meteo diramato dalla Sala Operativa del Dipartimento Regionale della Protezione Civile. L’allerta riguarda il territorio comunale di Messina, interessato da venti di burrasca e burrasca forte dai quadranti occidentali, con possibili condizioni di pericolo per la pubblica incolumità, in particolare nelle aree alberate e nei luoghi aperti al pubblico, dove sussiste il rischio di caduta di rami, alberi, tegole o altre strutture instabili.

L’ordinanza prevede inoltre il divieto di sosta in prossimità di aree alberate e l’invito alla massima prudenza negli spostamenti, evitando il transito pedonale e veicolare nelle zone maggiormente esposte al rischio. L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a attenersi scrupolosamente alle disposizioni e a seguire eventuali aggiornamenti ufficiali diramati dagli organi competenti, al fine di garantire la sicurezza di tutti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.