Allerta meteo Messina: prorogata la chiusura di scuole, siti pubblici e mercati rionali

A seguito del perdurare del maltempo, delle forti raffiche di vento, delle mareggiate lungo le coste e delle precipitazioni intense, che comportano rischi concreti per la sicurezza dei cittadini, la viabilità e le attività all’aperto, il Sindaco di Messina Federico Basile con ordinanza n. 11 del 19.01.2026 ha disposto la proroga della chiusura per la giornata di martedì 20 gennaio 2026 di: tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni ordine e grado, inclusi asili nido e scuole dell’infanzia; tutte le strutture educative e assistenziali, sia a gestione diretta che indiretta; tutti i cimiteri comunali; tutte le ville comunali; tutti gli impianti sportivi comunali; tutti i mercati rionali presenti sul territorio comunale.

La decisione si rende necessaria per tutelare l’incolumità della popolazione, prevenire situazioni di pericolo e ridurre i disagi derivanti dalla circolazione stradale e pedonale, nonché per evitare possibili danni a persone e strutture esposte alle condizioni meteorologiche avverse. Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile e le associazioni di volontariato operanti sul territorio resteranno attivi per il monitoraggio costante della situazione e per lo svolgimento di attività di assistenza, supporto e prevenzione dei rischi rivolte alla cittadinanza.

Si raccomanda alla popolazione di evitare spostamenti non necessari e di seguire gli aggiornamenti ufficiali attraverso i canali istituzionali del Comune.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.