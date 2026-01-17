Allerta Meteo Messina, quasi certe le scuole chiuse per due giorni. Ruspe al lavoro per creare barriere di sabbia anti-mareggiate | FOTO

E’ quasi certa la decisione sulle scuole chiuse a Messina per due giorni, lunedì 19 e martedì 20 gennaio, a causa dell’allerta meteo per il forte maltempo in arrivo nei prossimi giorni in riva allo Stretto. Il Sindaco Federico Basile attende il bollettino della protezione civile di domani (è attesa un’allerta rossa), ma si è già sbilanciato sulla decisione in base alle consultazioni con l’esperto meteo comunale. E intanto, in vista del maltempo, sono stati avviati interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino dei tratti più esposti del litorale jonico di Messina. I lavori saranno concentrati laddove il rischio è maggiore trattandosi di interventi di mitigazione del rischio e nella considerazione delle tante opere realizzate e delle altrettanto in corso di realizzazione e di appalto.

Questi interventi, che proseguiranno sino alla giornata di lunedì, rientrano tra le azioni di prevenzione e tutela del nostro territorio costiero. Si tratta di vere e proprie barriere di sabbia per bloccare o comunque arginare la furia delle mareggiate previste impetuose.

