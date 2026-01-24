Allerta meteo nel Lazio: rinviato il Carnevale di Maccarese

Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un avviso di allertamento del Sistema di Protezione Civile per criticità idrogeologica e idraulica, con validità dalla tarda serata di oggi per le successive 24-36 ore. Le previsioni meteorologiche indicano precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Pertanto, si legge in una nota del Comune di Fiumicino, il Carnevale di Maccarese, previsto per domani, sarà rimandato a domenica 1° febbraio.

