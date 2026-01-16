Allerta Meteo, oggi 2 regioni colpite da rovesci temporaleschi | MAPPA e BOLLETTINO

Allerta meteo per “rovesci a tratti temporaleschi” nella giornata di oggi 16 gennaio 2026 in alcune regioni, mentre “dal pomeriggio-sera aumenterà il rischio di trombe marine“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Una saccatura ad asse meridiano si allungherà tra Spagna, Baleari e Nord Africa innescando blande correnti meridionali nei bassi strati a sud della Provenza e sull’alto Tirreno e Liguria di Levante/Toscana. Su queste zone alcuni rovesci in parte convettivi, probabilmente non temporaleschi, potranno formarsi. Altrove, in Liguria la tramontana dalla pianura padana stabilizzerà i bassi strati e le precipitazioni saranno prevalentemente stratiformi“, si legge nel bollettino PRETEMP. “A sud una goccia fredda associata a un blando minimo al suolo subirà un’intensificazione verso NE, transitando nel canale di Sicilia. I valori di MUCAPE in aumento fino a 600 J/Kg e di tipo skinny e high based, potranno dar luogo rovesci a tratti temporaleschi su coste di Tunisia, Sud Sardegna, trapanese e Sicilia meridionale. Dal pomeriggio-sera aumenterà il rischio di trombe marine per l’aumento del CAPE 0-3 km in questo tratto di male, sebbene la ventilazione intensa (20 m/s) potrà essere inibitrice. I fenomeni saranno comunque poco organizzati in clusters/mesolinee per gli shear nel complesso scarsi“.

Allerta Meteo, la mappa PRETEMP

