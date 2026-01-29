Allerta Meteo, oggi attenzione in 2 regioni: “raffiche oltre 100 km/h”

Allerta meteo oggi per “forti piogge concentrate, locali grandinate di piccole dimensioni e per possibili per trombe marine“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

“Prosegue il transito di veloci onde depressionarie di origine atlantica ben strutturate a tutte le quote inserite in un intenso flusso occidentale. Un cut-off in quota transiterà in giornata sull’Italia centro-settentrionale, inserito in una veloce saccatura che interesserà gran parte del dominio di previsione. La combinazione di parametri di shear e CAPE su valori sostanzialmente modesti, non depone per fenomeni convettivi severi, ma al più a carattere sparso e non molto organizzati, e in genere innescati dall’elevato gradiente termico verticale e amplificati dal lifting orografico nei versanti esposti“, si legge nel bollettino PRETEMP.

“Un Livello 0 viene emesso sulle regioni centro-meridionali, ad eccezione delle centrali adriatiche, e sul comparto tirrenico centro-meridionale, ionico e fino all’Adriatico centrale per forti piogge concentrate, locali grandinate di piccole dimensioni e per possibili per trombe marine, principalmente in mare aperto ma possibili anche lungo le coste. Meno probabili sul settore tirrenico meridionale causa venti sinottici da WNW che potranno essere piuttosto forti. In merito al vento sinottico nelle suddette aree, si potranno avere raffiche prossime o superiori a 100 km/h tra Calabria meridionale e Sicilia ma non di tipo convettivo, per cui si mantiene un livello 0“, sottolinea PRETEMP. “Qualche breve fenomeno convettivo non si esclude, nelle prime ore della giornata, tra la riviera di Levante e le coste dell’alta Toscana, in corrispondenza del transito del cut-off termico in quota“.

Allerta Meteo, la mappa PRETEMP

