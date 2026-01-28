Allerta Meteo, oggi doppia ondata di maltempo sull’Italia: attenzione in queste regioni | MAPPA e BOLLETTINO

Allerta meteo per maltempo originato da 2 nuove saccature di matrice atlantica che interesseranno l’Italia nella giornata odierna, mercoledì 28 gennaio 2026. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

“Due nuove saccature di matrice atlantica interesseranno l’Italia nella giornata in esame; la prima onda depressionaria interesserà il dominio di previsione tra la nottata e il pomeriggio, mentre una seconda, più bassa di latitudine, avrà quindi una direttrice più meridionale. Un Livello 0 viene emesso per parte della Liguria di Levante/Versilia, la Corsica, la Sardegna, il Mar Tirreno e le zone costiere tirreniche, fino alla Calabria, Sicilia, Canale di Sicilia e N Africa per piogge convettive localmente intense anche persistenti, grandinate di piccole dimensioni e marginalmente per trombe marine“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Un secondo livello 0 è stato attribuito sull’alto Mar Ionio, la Puglia meridionale e i versanti esteri tra Croazia, Bosnia, Montenegro e Grecia settentrionale per piogge forti persistenti, grandine piccola e possibili trombe marine“.

Allerta Meteo per il Centro Italia

A partire dalle ore notturne, prosegue PRETEMP, “si attende il passaggio di un fronte caldo sulle regioni di Liguria, Toscana e Lazio con precipitazioni che in genere saranno di natura stratiforme. Alle spalle, da Ponente, avanzerà invece un fronte freddo, i cui effetti si avranno tra Sardegna e Corsica già durante le ore notturne. Su queste zone l’energia potenziale generata dall’aria più fredda in ingresso con il fronte raggiungerà gli 800-1000 J/kg (MLCAPE) e assieme al sostenuto windshear favorirà la formazione di mesolinee e clusters di multicelle in evoluzione verso Levante; l’ambiente termodinamico in media troposfera si presenterà favorevole alla crescita della grandine anche se di piccolo diametro ma con possibili accumuli al suolo. Tra la Liguria di Levante e la Versilia sarà possibile lo sviluppo di qualche temporale di debole entità, innescato anche dal lifting orografico delle Alpi Apuane“.

Sulle regioni tirreniche di Lazio, Campania, Calabria e parte della Sicilia settentrionale “saranno possibili dei rovesci e temporali tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, i quali potranno provocare piogge intense anche persistenti lungo i crinali sub-appeninici e appenninici della Campania e Calabria anche se con valori non tali da porre un livello 1 di pericolosità. Inoltre, non si escludono delle trombe marine tra le aree costiere laziali e campane, dove sarà presente un boundary di basso livello e un buon CAPE tra 0 e 3km (>250 J/kg); tuttavia, nonostante queste forzanti favorevoli, i forti venti sinottici tenderanno invece ad inibirne la formazione“.

In serata/tarda serata “una seconda saccatura proveniente dalle isole Baleari determinerà un nuovo peggioramento delle condizioni sulla Sardegna e, successivamente, sul Mar Tirreno meridionale, Sicilia, canale di Sicilia e N Africa. In questa fase si attende della convezione modesta con un ambiente ancora idoneo alla formazione di sistemi multicellulari, anche lineari, con grandinate di piccolo diametro, piogge intense e intense raffiche di vento“.

Allerta Meteo per Alto Mar Ionio e Puglia meridionale

Nella seconda parte del giorno “si avrà un aumento della forzante a scala sinottica e una parziale frontogenesi sottovento alla Calabria. Si potrà formare un esteso QLCS o dei cluster di multicelle modeste in evoluzione verso levante, dove comunque il CAPE rimarrà contenuto (<1000 J/kg) e sarà concentrato soprattutto nei primi 3km di troposfera (>300 J/kg), motivo per il quale non si escludono trombe marine. Altri temporali saranno possibili anche più a nord sulla Puglia meridionale con piogge e rinforzi del vento“, conclude PRETEMP.

Allerta Meteo, la mappa PRETEMP

