Allerta Meteo, oggi doppia ondata di maltempo sull’Italia: ecco le regioni nel mirino

Allerta meteo per l’arrivo di 2 veloci sistemi frontali, che determineranno temporali, piogge intense e vento forte in numerose regioni. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

Nella giornata di oggi, sabato 24 gennaio, “una saccatura da ovest sarà responsabile di un aumento dell’instabilità su gran parte dei bacini occidentali. In particolare, si attende l’arrivo di due veloci sistemi frontali con temporali che raggiungeranno la Sardegna, gran parte della fascia tirrenica e il Mar Ligure. Un aumento dell’instabilità è atteso anche lungo le coste della Penisola Balcanica“, si legge nel bollettino PRETEMP. “La fenomenologia associata ai fronti sarà compatibile con un livello 0 di pericolosità, principalmente per piogge convettive, forti raffiche di vento legate al passaggio del fronte e possibilità di fenomeni vorticosi sulle coste tirreniche e liguri”.

La situazione meteo

“Il primo sistema frontale, previsto nelle prime ore della giornata, coinciderà con l’entrata sul dominio previsionale della corrente a getto, con divergenza massima e una debole avvezione di vorticità in quota sul Medio Tirreno. Il flusso umido prefrontale (PWAT > 20 mm) causerà inizialmente precipitazioni orografiche tra Campania e Basso Lazio, con possibilità di isolate fulminazioni, visto il MLCAPE intorno a 300-400 J/kg. Valori più alti di MLCAPE (fino a 600 J/kg) saranno presenti lungo la linea frontale che dalla Sardegna raggiungerà le coste medio-tirreniche peninsulari, con convezione immersa generalmente non forte“, sottolinea PRETEMP.

“Il secondo sistema frontale, previsto per la seconda parte della giornata, sarà legato a una profonda depressione sul Golfo del Leone (minimo stimato di 990 hPa). Il fronte freddo si estenderà dal Nord Africa fino al Mar Ligure, raggiungendo prima la Sardegna e poi gran parte della costa tirrenica peninsulare, ed entro fine serata anche il trapanese. L’ambiente sarà instabile, specie sulla medio-bassa troposfera dove è concentrato gran parte del CAPE (fino a 300 J/kg nei primi 3 km), quindi si avrà convezione immersa nel fronte e forti raffiche di vento durante il passaggio. Non sono da escludere delle trombe marine in serata tra Liguria e Toscana dove avverrà l’occlusione e dove i valori di SRH 0-3 km superano localmente i 500 m2/s2, ma anche sulle coste del Medio e Alto Tirreno (SRH fino a 250-300 m2/s2)“, conclude PRETEMP.

Allerta Meteo, la mappa PRETEMP

