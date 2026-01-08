Allerta Meteo, oggi il maltempo insiste in 4 regioni | MAPPA e BOLLETTINO

Allerta meteo oggi per “locali o sparsi rovesci associati a grandinate di piccole dimensioni, o più probabilmente graupel, e isolate trombe marine“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Una residua saccatura in quota di origine artica marittima tende ad evolvere verso levante portandosi sulla penisola balcanica, sostituita da un graduale rinforzo di correnti occidentali atlantiche associate al transito di veloci onde cicloniche alternate a temporanei promontori mobili. La residua circolazione ciclonica in quota, con presenza di masse d’aria ancora alquanto fredde e instabili manterrà la possibilità di temporali anche se in genere confinate in mare aperto. Un livello 0 viene emesso per le regioni meridionali e mari adiacenti per locali o sparsi rovesci associati a grandinate di piccole dimensioni, o più probabilmente graupel, e isolate trombe marine le quali appaiono più probabili sul comparto ionico e dell’Adriatico meridionale“, si legge nel bollettino PRETEMP. “La convezione, sparsa e irregolare, sarà in genere di tipo low-topped e forzata in prevalenza dall’elevato gradiente termico verticale, potendosi localmente organizzare lungo linee di confluenza di basso livello sulla circolazione alla mesoscala, e con i parametri di shear probabilmente più incidenti rispetto a quelli termodinamici che saranno modesti. I fenomeni potranno essere più frequenti sulle aree marittime causa temperature superficiali ancora superiori alla norma“.

Allerta Meteo, la mappa PRETEMP

