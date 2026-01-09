Allerta Meteo, oggi rischio grandine e trombe marine da Nord a Sud | MAPPA e BOLLETTINO

Allerta meteo oggi venerdì 9 gennaio 2026 per rovesci e temporali, rischio gelicidio, per grandinate e trombe marine. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“2 livelli 0 per isolate grandinate e trombe marine sono stati emessi per il Mar Tirreno orientale e le coste dalla Liguria di Levante alla Calabria e per l’alto Adriatico e le coste balcaniche“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Un profondo ciclone extratropicale atlantico (pressione al suolo 975 hPa prevista in Inghilterra) alimenta un’ondulazione da nordovest verso Piemonte, VDA, Liguria e mar Ligure e approfondisce un minimo al suolo che incrementerà rapidamente la ventilazione da libeccio sul mare Tirreno. L’umidità spinta verso le coste tirreniche dell’Italia centro-settentrionale potrà sollevarsi e dar luogo a temporali frontali/post-frontali, in concomitanza con il calo termico in alta quota (-30/-32°C a 700 hPa) che renderà il profilo instabile, specie oltre i 2000 m e a nord. I rovesci e temporali, di tipo low topped saranno immersi immersi in condizioni di shear direzionale sostenuto e in genere scarsa energia. In prossimità dell’Isola d’Elba e delle coste Toscana centro meridionale sono previsti valori di MLCAPE fino a 7-800 J/Kg, CAPE 0-3 k a 2-300 J/Kg e PWAT di 25 mm. In mattinata, a causa della presenza delle catene montuose della Corsica che ritarderanno l’ingresso dello correnti di libeccio, favorendo convergenze con le stesse è previsto un aumentato rischio di trombe marine“.

I fenomeni convettivi, prosegue PRETEMP, “potranno dar luogo a scrosci di graupel e grandine in rapida evoluzione a oriente sulla Toscana interna. I rovesci e temporali potranno fermarsi anche in Appennino al pomeriggio, dove potranno produrre grandinate/graupel e locali fenomeni di gelicidio. Una volta raggiunto il mare Adriatico i rovesci subiranno rinvigorimento per le temperature più miti del periodo della superficie del mare e il sollevamento orografico si riproporrà vicino alle coste balcaniche. Qui la convergenza del vento da ovest con un barrier jet da SE incrementerà CAPE e shear anche direzionale, con maggior rischio fenomeni vorticosi rispetto al Tirreno“.

Tra pomeriggio e sera “i rovesci e temporali raggiungeranno anche il centro Italia e la Campania, ma il profilo resterà meno instabile perché le temperature fredde in quota rimarranno più a nord, motivo per cui sono previsti temporali e rovesci più deboli che su Toscana e Balcani“.

Allerta Meteo, la mappa PRETEMP

