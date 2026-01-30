Allerta Meteo, oggi rischio maltempo in 7 regioni

Allerta meteo oggi venerdì 30 gennaio 2026: sarà una giornata all’insegna del maltempo in diverse regioni del Paese, dalla mattina e fino a stasera. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

“Il flusso di correnti atlantiche continua ad agire sul nostro dominio, che data la provenienza da nordovest, risultano essere in questa caso piuttosto secche“. Tuttavia, stamattina “è previsto il transito di una veloce onda corta da ovest sul mare Tirreno tra Sardegna e Algeria, fino a raggiungere al pomeriggio le coste di Sicilia settentrionale, Campania e Calabria e infine la Puglia. Modesta instabilità convettiva sarà possibile soprattutto in Sardegna, con qualche tromba marina, tuttavia sfavorita dalla ventilazione sinottica intensa, piccole grandinate e veloci scrosci di pioggia per la presenza rispettivamente di una zona di CAPE 0-3 km discreta (200-300 J/Kg) in moto verso le coste e DLS fino a 20-30 m/s che garantirà un’evoluzione rapida dei fenomeni“, si legge nel bollettino PRETEMP. “In serata l’approssimarsi di una saccatura alla Francia e alle isole Baleari, richiamerà correnti al suolo da sud, che apporteranno maggiore umidità in direzione delle coste di Toscana e Liguria. Qui saranno possibili rovesci sparsi più insistenti a causa del minore shear, con qualche fulminazione possibile“.

Allerta Meteo, la mappa PRETEMP

