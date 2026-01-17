Allerta Meteo, oggi sabato con “piogge localizzate” in 2 regioni

Allerta meteo per un sabato di maltempo in 2 regioni, che saranno interessate in particolare da “piogge localizzate“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Un centro ciclonico chiuso in quota” si posizionerà nella giornata di oggi sabato 17 gennaio “sul Mediterraneo centro-meridionale in successivo movimento verso levante verso la serata. I settori meridionali del dominio di previsione e il Tirreno continueranno a essere interessati da flussi sud-orientali miti e umidi nei bassi strati“, si legge nel bollettino PRETEMP. Dalla prima mattina “è prevista convezione sul Mar di Sicilia orientale e sullo Ionio a ridosso delle coste orientali siciliane e calabresi, in prevalenza isolata e poco profonda, eventualmente aiutata dal sollevamento orografico sui rilievi principali esposti. I valori più elevati di energia MLCAPE< 500-600 J/kg sono previsti sul mare e saranno concentrati principalmente nei bassi strati, mentre l’assenza di ventilazione significativa in quota porterà a bassi valori di shear. Un livello di pericolosità 0 sarà pertanto valido principalmente per piogge localizzate“.

Allerta Meteo, la mappa PRETEMP

