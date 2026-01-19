Allerta meteo Palermo: scuole chiuse domani, stop anche a parchi e cimiteri

Scuole chiuse domani anche a Palermo. Lo ha deciso il sindaco Roberto Lagalla dopo la nuova allerta meteo diramata dalla Protezione civile per la giornata di domani. Il primo cittadino ha disposto, in via precauzionale, la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado, delle ville e dei parchi pubblici, dei cimiteri, degli impianti sportivi all’aperto e della Riserva naturale di Monte Pellegrino. “La decisione è stata assunta per tutelare l’incolumità dei cittadini alla luce delle condizioni meteorologiche avverse previste”, spiegano dal Comune. “Si tratta di una decisione necessaria – dice il sindaco – non solo per le piogge intense annunciate, ma soprattutto per le forti raffiche di vento previste, che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza delle persone. La tutela dell’incolumità pubblica viene prima di tutto. Invito pertanto i cittadini a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, adottando comportamenti prudenti e responsabili”.

In attuazione della direttiva del sindaco, relativa all’attivazione di tutte le procedure previste in caso di allerta meteo, sono già operative sul territorio le squadre di Amap, impegnate nel monitoraggio della rete idrica e fognaria, e il personale di Reset, che ha predisposto un articolato piano di presidio su tutte le circoscrizioni cittadine. Nel dettaglio, Reset ha attivato circa 130 unità operative nella fascia oraria 6.30-14 e 22 unità nella fascia 14-18, distribuite su tutte le circoscrizioni. A supporto delle attività di controllo e prevenzione, inoltre, sono pronte 11 pattuglie di Protezione civile, con particolare attenzione ai punti più sensibili del territorio. “I numeri messi in campo dimostrano un grande sforzo organizzativo e una risposta immediata dell’Amministrazione – commenta l’assessore comunale al Verde e alla Protezione civile, Pietro Alongi -. Parliamo di oltre 150 operatori complessivamente impegnati nelle diverse fasce orarie, distribuiti in modo capillare in tutta la città, insieme alle pattuglie della Protezione civile che presidieranno le aree a maggiore criticità. L’obiettivo è prevenire situazioni di rischio e intervenire tempestivamente in caso di necessità”.

L’Amministrazione comunale “continuerà a monitorare l’evolversi delle condizioni meteo, mantenendo attivo il coordinamento con la Protezione civile e tutte le strutture operative coinvolte” e invita la cittadinanza a “seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali”.

