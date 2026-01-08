Allerta meteo per vento nelle Marche: raffiche fino a burrasca forte nelle aree interne

La Protezione Civile regionale delle Marche torna ad emettere un’allerta meteo gialla per vento, limitatamente alle aree interne delle regione, valida per l’intera giornata di domani, venerdì 9 gennaio. Non sono dunque previste precipitazioni, ma venti sud-occidentali, con raffiche che nelle zone di allerta 1, 3, 5, ovvero quelle montane e alto-collinari della regione, potranno raggiungere l’intensità di burrasca forte (75-88km/h). Per la giornata di domani, le precipitazioni saranno poco insistenti: deboli fenomeni sparsi nelle zone alto collinari e montane, fenomeni locali e intermittenti altrove. Limite delle nevicate inizialmente attorno ai 1.600 m, in graduale abbassamento nella seconda parte della giornata fino ai 1.000 metri della serata. Temperature in aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.