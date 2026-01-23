Allerta Meteo Piemonte: arriva la neve in pianura, ecco dove

Allerta meteo gialla per neve in Piemonte domani. “Tra oggi pomeriggio e le prime ore di domani attese precipitazioni deboli, un po’ più significative sull’Alessandrino con quota neve prossima al suolo, in serata pioggia mista a neve su gran parte della pianura, ma con scarso accumulo specie a ovest. Dal tardo pomeriggio di domani alle prime ore di domenica sono attese precipitazioni moderate, con quota neve nuovamente a livelli collinari o di pianura sul basso Piemonte“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato oggi 23 gennaio 2026 da Arpa Piemonte, che ha previsto un codice giallo.

