Allerta Meteo Piemonte: brusco peggioramento dal pomeriggio, neve fino a 300 metri

Allerta meteo gialla per neve in Piemonte. “È atteso un rapido peggioramento sul Piemonte tra il tardo pomeriggio odierno e le prime ore di domani, con precipitazioni deboli diffuse, più intense sul settore sudoccidentale della regione. La quota neve scenderà fino a 300-400 m sul basso Piemonte, 600-800 m altrove. Miglioramento del tempo dalla mattinata di domani a partire da ovest“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato oggi 24 gennaio 2026 da Arpa Piemonte, che ha previsto un codice giallo.

Allerta Meteo in Piemonte, i bollettini

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.