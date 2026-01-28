Allerta Meteo Piemonte: codice giallo per neve e gelate, ecco dove

“Oggi pomeriggio sono previste deboli precipitazioni residue sul Piemonte nord-orientale, con quota neve a circa 800-1000 m; sul resto della regione si apriranno schiarite a partire da sud-ovest. Domani mattina formazione di locali nebbie e possibili gelate in pianura e sulle zone collinari, specie nelle zone con neve al suolo e laddove il cielo si manterrà sereno“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato oggi 28 gennaio 2026 da Arpa Piemonte, che ha previsto un codice giallo.

Allerta Meteo in Piemonte, i bollettini

