Allerta Meteo Piemonte, torna la neve fino in pianura: attesi disagi

Arpa Piemonte ha emesso un’allerta meteo per neve. “Allerta neve sul sud Piemonte dove saranno possibili disagi alla viabilità e temporanee interruzioni dei servizi. Dal tardo pomeriggio odierno, le precipitazioni si estenderanno gradualmente a tutta la regione, più intense sui rilievi meridionali nella tarda serata/notte e sul settore orientale domani mattina. Sono attese nevicate a quote collinari sul basso Piemonte e a quote di pianura tra Cuneese e Langhe. Graduale innalzamento della quota neve nel corso della mattina e miglioramento del tempo dal pomeriggio di domani”, evidenzia Arpa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.