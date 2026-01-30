Allerta Meteo Protezione Civile, temporali e venti forti al Sud e sulle Isole: allarme arancione in una regione

Una nuova perturbazione atlantica raggiungerà domani il Mediterraneo occidentale e nel suo transito dal Mar di Sardegna verso i settori ionici, interesserà le due Isole Maggiori e la Calabria che registreranno un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con precipitazioni da sparse a diffuse, localmente temporalesche, ed un rinforzo della ventilazione settentrionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede, dalle prime ore di domani, sabato 31 gennaio, precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna in estensione, dalla mattinata, alla Sicilia e successivamente alla Calabria.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica. Dal pomeriggio di domani, inoltre, si prevedono venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale su Sicilia e Calabria, con mareggiate sulle coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 31 gennaio, allerta arancione nel Sud Sardegna; allerta gialla sulla Sicilia e su settori di Calabria e Sardegna.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 30 gennaio 2026

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori centro-orientali della Sicilia settentrionale e su Calabria centro-meridionale tirrenica, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori tirrenici di Campania e Basilicata, su resto di Calabria e su Sicilia occidentale e versante ionico centrale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati;

– isolate, anche a carattere di breve rovescio o isolato temporale, su Toscana, Umbria, Marche, Sardegna occidentale, Lazio meridionale tirrenico e restanti zone di Basilicata e Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: senza grandi variazioni.

Venti: forti nord-occidentali su Sardegna settentrionale e meridionale, Sicilia occidentale e meridionale e Calabria meridionale.

Mari: molto mossi i bacini occidentali e meridionali, fino ad agitati il il Mare ed il Canale di Sardegna, il Tirreno meridionale settore ovest e lo Stretto di Sicilia.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 31 gennaio 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna meridionale e tirrenica centrale, versante ionico nord-orientale della Sicilia e su Calabria meridionale e ionica centrale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, puntualmente elevati sulla Sardegna sud-orientale;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Sardegna, Sicilia centro-meridionale ed occidentale e versante tirrenico nord-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– isolate, anche a carattere di breve rovescio o isolato temporale, su Piemonte meridionale, settori tirrenici di Toscana meridionale, Lazio, Campania e Basilicata e su restanti zone di Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: senza grandi variazioni.

Venti: tendenti a forti settentrionali con rinforzi di burrasca su Sardegna e Liguria; tendenti a forti settentrionali dalla serata al Sud con rinforzi su zone ioniche e Sicilia occidentale; tendenti a localmente forti settentrionali su Toscana e Lazio.

Mari: da agitati a molto agitati il Mare ed il Canale di Sardegna; da molto mossi ad agitati il Tirreno meridionale settore ovest, lo Ionio e lo Stretto di Sicilia, fino a molto agitato quest’ultimo in serata; molto mossi i restanti settori del Tirreno centro-meridionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per l’1 febbraio 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria centro-meridionale e Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna settentrionale ed occidentale, restanti settori settentrionali della Sicilia, resto di Calabria e su Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

– isolate, anche a carattere di breve rovescio o isolato temporale, su versanti adriatici di Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: senza grandi variazioni.

Venti: tendenti a burrasca nord-occidentali sulle due Isole maggiori e sul Sud peninsulare; localmente forti settentrionali sui settori costieri delle regioni centrali peninsulari.

Mari: agitati il Mare ed il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio; molto mossi l’Adriatico centro-meridionale ed il Tirreno centrale.

