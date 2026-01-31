Allerta Meteo Puglia: piogge e vento fino a burrasca sulla regione

La Protezione Civile regionale della Puglia ha emesso un’allerta meteo gialla per vento su tutta la regione valida dalla mezzanotte e per le successive 18 ore. Inoltre, per il Salento e i Bacini del Lato e del Lenne è emessa anche un’allerta gialla per rischio idrogeologico e rischio idrogeologico per temporali. Sono previste “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli fino a puntualmente moderati sui settori meridionali della Puglia. Venti da forti a burrasca settentrionali”, si legge nel bollettino di allerta.

