Allerta meteo Puglia: piogge sparse, temporali e forti venti sulla regione

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un avviso per allerta maltempo gialla dalle ore 00:00 del 25 gennaio e per le successive 20 ore per precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Puglia meridionale con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; venti: forti sud orientali, con rinforzi di burrasca sulla Puglia meridionale al mattino; e per rischio vento su Puglia centrale adriatica e bacini del Lato e del Lenne.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.