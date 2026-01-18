Allerta Meteo, record di gelo e neve in Russia: eventi senza precedenti. Si è formato l’Anticiclone Russo-Siberiano, la minaccia del Burian in Europa è sempre più concreta

Nel cuore di questo gennaio 2026, lo scacchiere meteorologico euro-asiatico sta assumendo una configurazione che ricorda i grandi dispiegamenti tattici della storia tra la Russia e l’Europa: non è Putin che attacca i Paesi del Vecchio Continente, ma con un protagonista differente e inaspettato. La Natura. Non sono i movimenti geopolitici a dettare l’agenda, bensì una mobilitazione di masse d’aria di proporzioni continentali. Il quartier generale di questa offensiva climatica si trova a Novosibirsk, dove oggi il termometro ha toccato la soglia critica dei -41°C (vedi immagini nella fotogallery a corredo dell’articolo).

In questa metropoli siberiana (quasi 2 milioni di abitanti), il gelo non è solo un dato numerico, ma un’armatura invisibile che blocca ogni ingranaggio della vita quotidiana. La nebbia ghiacciata, satura di cristalli di ghiaccio in sospensione, funge da cortina fumogena naturale, mentre il suolo è sepolto da uno strato di neve talmente compatto da riflettere quasi totalmente la radiazione solare, impedendo ogni forma di riscaldamento diurno.

Il fronte orientale e l’assedio della Kamchatka

Mentre la Siberia centrale consolida le proprie posizioni gelide, l’estremo oriente russo funge da supporto logistico a questa avanzata bianca. Nella penisola della Kamchatka, si sta consumando un evento di portata storica che sta riscrivendo i record della climatologia locale. Una serie di depressioni alimentate dal contrasto tra l’aria gelida continentale e l’umidità del Pacifico ha scatenato tempeste nevose di inaudita violenza. Interi centri abitati sono stati letteralmente cancellati dalla vista, sepolti sotto metri di neve fresca che ha raggiunto i piani alti degli edifici. Questo accumulo record non è solo un disagio locale, ma rappresenta un tassello fondamentale del sistema termico russo: l’enorme estensione del manto nevoso, che ora copre l’intera Federazione Russa, potenzia l’effetto albedo, permettendo all’aria di raffreddarsi ulteriormente per irraggiamento notturno e preparando la “munizione” gelida per l’esportazione verso ovest.

La strategia dell’Anticiclone Russo-Siberiano

Dal punto di vista puramente scientifico, la dinamica in atto segue le leggi della termodinamica e della fluidodinamica atmosferica. L’Anticiclone Russo-Siberiano, spesso soprannominato l’Orso, si è strutturato come una possente cellula di alta pressione termica. A differenza degli anticicloni dinamici subtropicali, questa struttura nasce dal basso, dal raffreddamento estremo del suolo, diventando una massa d’aria densa e pesantissima. Questa “armata d’aria” sta attualmente occupando gran parte della Russia europea, agendo come un blocco invalicabile per le più miti correnti atlantiche. La stazionarietà di questa configurazione sta permettendo l’accumulo di un serbatoio di freddo pellicolare che attende solo l’impulso giusto per traboccare verso le pianure europee.

La manovra retrograda del Burian verso l’Europa

Le proiezioni dei modelli matematici a lungo raggio delineano quella che in meteorologia viene chiamata “manovra retrograda“. Normalmente, le correnti atmosferiche si muovono da ovest verso est, seguendo il flusso del getto polare. Tuttavia, la possenza della struttura barica russa sta invertendo questa tendenza, preparando il terreno per il Burian: il vento delle steppe. Tra circa dieci o dodici giorni, si prevede che questo flusso gelido inizi a marciare in direzione contraria, puntando dritto verso il cuore del continente europeo. Non si tratta di una semplice ondata di freddo, ma di un vero e proprio trasferimento di massa d’aria continentale che, nel suo percorso, potrebbe interagire con le depressioni mediterranee, trasformando l’Europa in un nuovo fronte della neve.

Prospettive per fine Gennaio

L’attualità meteorologica ci pone dunque di fronte a un paradosso: mentre i confini politici restano monitorati con attenzione, è il confine climatico a cedere sotto la pressione di una Russia che “attacca” l’Europa con le sue armi più antiche: il gelo e la neve. Le conferme che arrivano dai centri di calcolo indicano che il picco di questa interazione potrebbe verificarsi proprio negli ultimi giorni di gennaio. Se la traiettoria del Burian venisse confermata, potremmo assistere a un crollo termico verticale, con temperature che in molte capitali europee potrebbero scendere di 15 o 20 gradi sotto le medie stagionali nel giro di poche ore. La sfida per il sistema energetico e infrastrutturale europeo sarà imponente, poiché questa “invasione” non chiede permessi e non risponde a diplomazie, seguendo esclusivamente il rigore delle leggi della fisica atmosferica.

