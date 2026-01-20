Allerta meteo Reggio Calabria, scuole chiuse per il secondo giorno consecutivo

Il Comune di Reggio Calabria ha deciso di sospendere le attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le palestre scolastiche, per la giornata di domani, mercoledì 21 gennaio 2026. La chiusura riguarda anche i Servizi Educativi per la Prima Infanzia, quindi i nidi comunali presenti sul territorio. Il provvedimento è stato formalizzato con l’Ordinanza Sindacale n. 7 del 20 gennaio 2026, firmata dal sindaco facente funzioni Domenico Battaglia, ed è stato adottato in via contingibile e urgente in seguito all’aumento della criticità meteo segnalato dalla Protezione Civile.

Alla base del provvedimento vi è il messaggio della Regione Calabria – ARPACAL, Settore Protezione Civile (Sala operativa regionale) che, con nota del 20 gennaio, ha diramato un messaggio di allertamento di livello rosso per la giornata del 21 gennaio (dalle ore 00:00 alle ore 24:00), per criticità idrogeologica-idraulica e temporali.

Secondo quanto riportato nell’ordinanza, lo scenario previsto comprende:

precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale con cumulati molto elevati,

fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali grandinate,

venti di burrasca dai quadranti orientali, con possibili raffiche fino a burrasca forte e tempesta,

forti mareggiate sulle coste esposte.

Attivato il Centro Operativo Comunale

Nel provvedimento viene anche richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 6 del 20 gennaio 2026, con cui è stata disposta l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC), in relazione all’allerta arancione del 20 gennaio e a quella rossa prevista per il 21. Si tratta di un passo previsto nei contesti emergenziali, utile a garantire coordinamento tra servizi comunali e altri soggetti coinvolti nella gestione delle criticità (viabilità, monitoraggio territorio, assistenza alla popolazione e pronto intervento).

