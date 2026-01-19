Allerta Meteo rossa in Sardegna: la Gallura si ferma per l’ondata di maltempo

Un’ondata di maltempo di eccezionale intensità si sta abbattendo sulla Sardegna, portando con sé forti piogge e raffiche di vento che hanno spinto la Protezione Civile a diramare l’allerta meteo rossa. Il cuore dell’emergenza è la Gallura, dove i sindaci hanno risposto con misure drastiche per prevenire rischi alla popolazione tra la giornata di oggi e domani, martedì 20 gennaio. Il Comune di Olbia ha adottato un’ordinanza restrittiva che dispone la chiusura totale di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private. Il provvedimento include i nidi d’infanzia, i servizi educativi 0-3 anni e i centri pomeridiani. Oltre al settore scolastico, la città si ferma anche negli spazi pubblici e sportivi:

Aree Verdi: chiuso il Parco Fausto Noce;

chiuso il Parco Fausto Noce; Sport: sospese le attività nei circoli Tennis, Bocciofilo e al Palazzetto Deiana;

sospese le attività nei circoli Tennis, Bocciofilo e al Palazzetto Deiana; Luoghi di culto: chiusura dei cimiteri cittadini.

Il sindaco Settimo Nizzi ha lanciato un appello accorato alla cittadinanza: “La sicurezza viene prima di tutto. Abbiamo ritenuto necessario intervenire con tempestività per ridurre ogni possibile rischio”. Il primo cittadino ha inoltre invitato i residenti a limitare gli spostamenti allo stretto necessario e, nelle zone più esposte, a spostare le auto e portarsi ai piani superiori degli edifici.

Effetto domino nei comuni galluresi

La mobilitazione è generale. Ordinanze analoghe sono state firmate dai primi cittadini di Loiri Porto San Paolo, Arzachena, Palau e Santa Teresa Gallura, creando un fronte comune per fronteggiare l’emergenza meteo che sta colpendo l’intera fascia costiera e l’entroterra.

Sanità: sospese le visite non urgenti

Anche il sistema sanitario locale ha dovuto rimodulare le proprie attività. La Direzione Generale della ASL Gallura ha comunicato la chiusura per la giornata odierna delle sedi amministrative di Olbia e degli uffici degli ospedali Giovanni Paolo II (Olbia) e Paolo Dettori (Tempio Pausania).

Cosa chiude: specialistica ambulatoriale, sedi dei Distretti di Olbia e Tempio;

specialistica ambulatoriale, sedi dei Distretti di Olbia e Tempio; Cosa resta attivo: saranno garantite esclusivamente le prestazioni urgenti ;

saranno garantite esclusivamente le ; Recuperi: la ASL ha assicurato che le visite prenotate e saltate a causa dell’emergenza verranno riprogrammate dai responsabili dei vari poliambulatori nei prossimi giorni.

