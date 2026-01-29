Allerta Meteo Sardegna, ancora piogge e temporali: ecco dove

Continua il maltempo il Sardegna. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo con codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, e Tirso. L’allerta è valida a partire dalle ore 14:00 di oggi e fino alle 12:00 di domani, venerdì 30 gennaio. Previste “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati deboli, localmente moderati e venti forti da Sud-Ovest sulle coste e sui crinali, in seguito in rotazione da Nord”, si legge nel bollettino.

