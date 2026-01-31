Allerta Meteo Sardegna: codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico, ecco dove

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha emesso un’allerta meteo con codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico, valida fino alle 9 di domani, domenica 1 febbraio, sulle aree dell’Iglesiente, del Campidano e del Flumendosa Flumineddu.

