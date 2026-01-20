Allerta Meteo Sardegna: confermato codice rosso con possibile proroga

In Sardegna “allerta rossa confermata per rischio idrogeologico, nelle prossime ore si valuterà per quanto tempo sarà prorogata. Situazione ancora di emergenza: le previsioni dicono che vento e piogge dovrebbero diminuire nelle prossime ore. Massima attenzione per le dighe e per il Flumendosa nella zona orientale“: è quanto ha dichiarato l’assessore regionale all’Ambiente Rossana Laconi dalla sede della Protezione Civile. Attualmente sono in corso di valutazione possibili evacuazioni nel litorale di Capoterra nel Cagliaritano, dove l’acqua è penetrata dal mare nelle lottizzazioni di Picciau, Maddalena e Frutti D’Oro.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.