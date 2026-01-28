Allerta Meteo Sardegna, continuano piogge e temporali: prorogato il codice arancione

In Sardegna è stata prorogata fino alla mezzanotte di giovedì 29 gennaio l’allerta meteo della Protezione Civile regionale. Codice arancione (criticità moderata) per rischio idrogeologico e codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico nella Sardegna centro occidentale e Logudoro. Codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico e rischio idraulico nel Sulcis Iglesiente e Campidano. Codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico nella Sardegna orientale e Gallura.

Il Servizio di Protezione Civile del Comune di Cagliari ha reso note le norme di comportamento che interessano gli abitanti di Pirri, in modo da evitare possibili situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica. Secondo l’avviso è sconsigliato parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla Piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Le auto parcheggiate nelle sopraccitate vie possono essere spostate nel parcheggio della piscina di Terramaini in via Pisano.

