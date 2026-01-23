Allerta meteo Sardegna: domani livello giallo per pioggia e frane

La protezione civile regionale ha emesso un avviso di allerta meteo per rischio idraulico e idrogeologico in Sardegna. L’allerta, di livello giallo con criticità ordinaria, riguarda l’area del Logudoro. Il provvedimento è valido dalla mezzanotte di oggi, 24 gennaio 2026, fino alle 17.59 della stessa giornata. Le autorità raccomandano attenzione nelle zone interessate, in particolare in prossimità di corsi d’acqua e aree soggette a dissesto.

