Allerta Meteo Sardegna: in arrivo neve, venti di burrasca e mareggiate

Allerta meteo per rischio neve, vento, mareggiate in Sardegna. L’avviso è stato emanato dalla Protezione Civile regionale a causa del ciclone presente sul Mediterraneo che si sta portando gradualmente verso sud, facendo il suo ingresso sull’Italia in serata e portando con sé aria fredda di origine polare. L’allerta per vento e mareggiate è valida dalle 21 di questa sera alle 12 di domenica 11 gennaio. “Dalla tarda serata di oggi e fino alle ore centrali di domenica 11 si prevedono venti forti da nord-ovest, fino a burrasca sulle coste esposte e sui crinali, che dal settore settentrionale dell’isola si estenderanno nel corso della giornata di domani al resto della regione. Si prevedono inoltre mareggiate lungo le coste esposte”, si legge nel bollettino di allerta.

L’allerta per rischio neve, invece, è valida dalla prossima mezzanotte alle 9 di domenica 11 gennaio e interessa le aree di Iglesiente, Campidano, Tirso, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Gallura e Logudoro. “A partire dalle prime ore della giornata di domani e fino alla mattina di domenica 11, si prevedono nevicate al di sopra degli 800 metri”, viene segnalato.

