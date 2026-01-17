Allerta Meteo Sardegna: in arrivo piogge abbondanti, temporali, vento di burrasca e mareggiate

Maltempo in arrivo in Sardegna. Dalla serata di domani, domenica 18 gennaio, e sino a mercoledì 21 sono previsti forti venti, mareggiate e precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e temporale isolato sulla Sardegna orientale e meridionale. La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse a partire dalle 18 di domenica e sino alle 18 di mercoledì 21 gennaio. “Sono previste precipitazioni diffuse sulla Sardegna meridionale e orientale, anche a carattere di rovescio e temporale isolato. Le precipitazioni saranno particolarmente abbondanti nelle giornate di lunedì e martedì durante le quali sono previsti cumulati sulle 24 ore fino a molto elevati. Sulle aree menzionate potranno verificarsi rovesci o temporali isolati con intensità forte. Sulla Sardegna occidentale e nordoccidentale i fenomeni saranno meno intensi e meno diffusi. Considerata la notevole durata dell’evento, il presente avviso potrà essere eventualmente modificato con un aggiornamento che tenga conto dell’osservazione dell’evoluzione dei fenomeni e con la disponibilità delle prossime corse dei modelli previsionali”, si legge nel bollettino di allerta.

Inoltre, è stata emessa un’allerta per vento e mareggiate valida dalle 9 del 19 gennaio alle 15 del 21 gennaio. “Dal mattino di lunedì 19 gennaio e fino al pomeriggio di mercoledì 21 gennaio, sono previsti venti forti di componente orientale su tutta la Sardegna, con locali e temporanei rinforzi fino a intensità di burrasca o tempesta attesi nel Sulcis, nel Campidano meridionale, lungo l’intera costa orientale della Sardegna, nelle Bocche di Bonifacio e nella Nurra. Inoltre, sono attese mareggiate da est sud-est nel canale di Sardegna e nel Tirreno occidentale, con altezze d’onda significativa oltre 6 m e periodi medi oltre i 9 s. L’azione del moto ondoso frangente e del vento proveniente dal mare determinerà un significativo innalzamento del livello della superficie marina lungo le coste del golfo di Cagliari, lungo le coste dell’intero versante orientale della Sardegna e lungo le coste del Golfo dell’Asinara. Considerata la notevole durata dell’evento, il presente avviso potrà essere eventualmente modificato con un aggiornamento che tenga conto dell’osservazione dell’evoluzione dei fenomeni e con la disponibilità delle prossime corse dei modelli previsionali”, si legge nel bollettino di allerta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.