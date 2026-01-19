Allerta meteo Sardegna: modifiche ai treni sulla Cagliari-Oristano

Continua l’ondata di maltempo in Sardegna, che per domani comporterà variazioni sulla linea Cagliari-Oristano di Trenitalia. In seguito al nuovo avviso della Protezione civile regionale, che prevede allerta rossa e arancione su gran parte dell’Isola per la giornata di domani, la circolazione ferroviaria in Sardegna sarà interessata da alcune modifiche. I treni – avverte Trenitalia – potrebbero viaggiare con ritardi. Aggiornamenti nella sezione Infomobilità di RFI e sulle pagine Infomobilità di Trenitalia.

