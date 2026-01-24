Allerta Meteo Sardegna: nuova perturbazione da Ovest, vento forte e piogge sull’Isola

Una nuova perturbazione sta interessando la Sardegna, arrivando da Ovest e portando con sé raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 70 km/h e nuove precipitazioni. Le piogge colpiranno in particolare il Nord/Ovest dell’Isola, dove la Protezione civile ha emanato un avviso di criticità ordinaria per rischio idraulico e idrogeologico nell’area del Logudoro. Il weekend si annuncia all’insegna del maltempo, con precipitazioni diffuse e neve attesa sui rilievi. Le condizioni meteorologiche avverse stanno già provocando disagi nel Sulcis-Iglesiente. Sulla strada statale 126 “Sud Occidentale Sarda” è stato chiuso il tratto compreso tra il chilometro 40,000 e il chilometro 41,000, in entrambe le direzioni, nel territorio di Iglesias, a causa della presenza di massi sulla carreggiata. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

A Carbonia, le violente raffiche di vento e la pioggia intensa e intermittente hanno causato lo sradicamento di un albero di medie e grosse dimensioni in via Costituente. L’albero è caduto in un’area privata ma aperta al pubblico, provocando danni ai veicoli in sosta e a proprietà private. Il Centro Operativo Comunale ha inoltre verificato la presenza, sulla stessa strada, di altri quattro grandi pini in stato di precarietà e adiacenti alla carreggiata. Per questo motivo il sindaco Pietro Morittu ha disposto la chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Costituente, nel tratto compreso tra via Balilla e piazza Repubblica, fino alla messa in sicurezza degli alberi.

Nel frattempo è attesa, forse già oggi, la riapertura della strada statale 195, gravemente danneggiata dal Ciclone Harry. La forte mareggiata aveva causato il cedimento di una parte della carreggiata, con detriti e fango trasportati sull’asfalto.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.