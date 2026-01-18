Allerta Meteo Sardegna, pericolo mareggiate per la statale 195: via al monitoraggio per la chiusura d’emergenza

Allarme maltempo in Sardegna: massima attenzione anche nelle strade costiere in previsione delle possibili ripercussioni generate dalla mareggiata prevista nelle prossime ore. Proprio per garantire la sicurezza della viabilità Anas in campo con personale e mezzi nel monitoraggio del tratto che costeggia il mare della strada statale 195 “Sulcitana”, tra Cagliari e Capoterra, fino al termine dell’emergenza in corso. Il piano di sicurezza, coordinato con prefettura e protezione civile, prevede la chiusura al traffico di quel pezzo di statale per il tempo strettamente necessario, nel caso in cui le onde dovessero superare il livello di allerta.

Anas – in osservanza dell’allerta meteo diramata dagli organi di protezione civile – raccomanda prudenza e una condotta di guida adeguata alle condizioni della strada. Per qualsiasi informazione sulla viabilità la sala operativa territoriale è sempre raggiungibile, 24 ore su 24, al numero 070.5297600.

