Allerta Meteo Sardegna, piogge abbondanti, vento forte e mareggiate: scatta l’allarme arancione

Forte vento, mareggiate sulle coste e piogge abbondanti in arrivo in gran parte della Sardegna. Due i bollettini di allerta meteo diramati dalla Protezione Civile regionale. Il primo riguarda vento e mareggiate: “dalle prime ore di mercoledì 28 e fino al pomeriggio di giovedì 29 gennaio sono previsti venti forti di componente occidentale su tutta la Sardegna, con locali e temporanei rinforzi fino a intensità di burrasca sulle coste occidentali e sui rilievi. Inoltre, per la giornata di mercoledì sono possibili mareggiate da ovest sud-ovest sulle coste occidentali esposte con altezze d’onda significativa oltre i 4 metri”.

Il secondo bollettino riguarda il rischio idrogeologico e idraulico. Il Centro funzionale decentrato di Protezione Civile ha emesso a partire dalle 14 di martedì 27 e sino alla mezzanotte di mercoledì 28 gennaio un avviso di allerta per codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico e rischio idraulico nel Sulcis Iglesiente; codice giallo per rischio idrogeologico e rischio idraulico sull’area nel Campidano; codice giallo per rischio idrogeologico e rischio idraulico sull’area nella Sardegna sudorientale; codice giallo per rischio idrogeologico e rischio idraulico nel Logudoro; codice arancione (criticità moderata) per rischio idrogeologico e codice giallo per rischio idraulico nella Sardegna centrale; codice arancione per rischio idrogeologico e codice giallo per rischio idraulico sull’area nella Sardegna centro occidentale.

La Protezione Civile raccomanda prudenza negli spostamenti, di evitare zone a rischio esondazione o frane e di seguire gli aggiornamenti sulle condizioni meteo.

