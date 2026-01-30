Allerta Meteo Sardegna, piogge e temporali anche sabato: scatta l’allarme arancione, ecco dove

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha emesso una nuova allerta meteo valida dalle 6 alla mezzanotte di domani, sabato 31 gennaio. “Sono previste precipitazioni diffuse sul settore centrale e meridionale della Sardegna, anche a carattere di rovescio o temporale sparso, con cumulati moderati, localmente elevati, e con possibili rovesci o temporali forti. Sul settore settentrionale, le precipitazioni saranno sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati deboli, localmente moderati. I fenomeni più intensi si concentreranno nelle ore centrali”, si legge nel bollettino di allerta.

In particolare, l’allerta sarà di codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico e rischio idrogeologico sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu e Tirso; codice giallo per rischio idraulico, rischio idrogeologico, e rischio idrogeologico per temporali sull’area di allerta Flumendosa Flumineddu. Codice arancione (criticità moderata) per rischio idrogeologico e codice giallo per rischio idraulico e rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Iglesiente e Campidano.

