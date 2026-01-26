Allerta Meteo Sardegna: prorogata di altre 24 ore per rischio idraulico e idrogeologico

Prorogata per tutta la giornata di domani, martedì 27 gennaio, l’allerta meteo ordinaria (codice giallo) per rischio idraulico e idrogeologico in tutta la Sardegna. Lo ha deciso la Protezione Civile regionale sulla base del bollettino del Centro Funzionale Decentrato, nel quale si evidenzia il transito di una profonda struttura depressionaria sul Mediterraneo centro-occidentale. “Nelle scorse tre ore sulla Sardegna si sono registrate precipitazioni da isolate a sparse, prevalentemente sulle zone occidentali comprese tra il Montiferru e il Sulcis. Locali fenomeni temporaleschi sono stati registrati sull’Iglesiente in estensione verso est sui rilievi del Parteolla – si legge nel bollettino di monitoraggio -. Per le prossime tre ore si prevede il proseguo della fenomenologia descritta, con nuovi fenomeni convettivi sul Mar di Sardegna, in transito verso settori occidentali dell’Isola e in blanda estensione verso le zone centro-orientali”.

Sull’isola è tornata anche la neve, con precipitazioni abbondanti sul Gennargentu dove, in alcuni punti, si sono accumulati anche 25cm. Possibili anche isolate grandinate.

Dighe osservate speciali

Osservate speciali le dighe con possibili criticità idrogeologiche e idrauliche a valle per i fiumi, in particolare nel settore occidentale (bacini del Temo, del Tirso, del Cixerri, del Palmas) e nel bacino del Fluminimannu e del Flumendosa con sette invasi in fase di allerta e il Rio Coxinas in fase di vigilanza rinforzata per rischio diga a 496.60 metri sul livello del mare.

Buone notizie sul fronte siccità

Arrivano buone notizie sul fronte siccità. “Le precipitazioni di questi giorni, a differenza di altre zone, hanno creato beneficio e rimpinguato in maniera importante le risorse stoccate nel Lerno. Ad oggi siamo arrivati a poco più di 23 milioni di metri cubi invasati, che è un dato molto positivo, superiore di 4 milioni di metri cubi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”, spiega il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna. “Questa perturbazione – ha spiegato il direttore Giuseppe Bellu – ha portato un beneficio importante nella zona del Lago di Pattada che ci rende fiduciosi per la stagione irrigua a venire scongiurando eventuali restrizioni irrigue per gli agricoltori della piana”.

