Allerta Meteo, scuole chiuse domani giovedì 22 gennaio: l’ELENCO aggiornato LIVE

Insiste il forte maltempo all’estremo Sud, a causa del ciclone Harry. Nelle prossime ore le precipitazioni interesseranno gran parte del Sud, la Sicilia e localmente anche il medio Adriatico e la Sardegna orientale, con fenomeni ancora a tratti intensi nei settori ionici. A causa delle avverse condizioni meteo attese e dei disagi conseguenti, i sindaci di diversi Comuni hanno già deciso la chiusura degli istituti scolastici anche per la giornata di domani: molte altre ordinanze potrebbero seguire nelle prossime ore. In questo articolo, di seguito, aggiorneremo l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse anche domani giovedì 22 gennaio 2026.

Allerta Meteo: scuole chiuse domani giovedì gennaio 2026, l’ELENCO aggiornato LIVE

Sicilia

Scuole chiuse in provincia di Messina

Letojanni

Santa Teresa di Riva

Scuole chiuse in provincia di Catania

Adrano

Articolo in aggiornamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: