Allerta Meteo, scuole chiuse anche domani martedì 20 gennaio: l’ELENCO aggiornato LIVE

Inizia una settimana critica per alcune regioni del Paese, una fase di maltempo estremo: sono attese piogge alluvionali, venti di tempesta e violente mareggiate. Una depressione in ingresso in queste ore sul Mediterraneo occidentale, traslando verso Est, evolverà in un vero e proprio ciclone mediterraneo, battezzato “Harry“, il cui centro si muoverà lentamente tra le coste algerine, il Canale di Sardegna e il Canale di Sicilia, per spostarsi definitivamente verso lo Ionio e indebolirsi non prima di giovedì. A causa delle avverse condizioni meteo attese e dei disagi conseguenti, i sindaci di diversi Comuni hanno già deciso la chiusura degli istituti scolastici oltre che per la giornata odierna, anche per la giornata di domani: molte altre ordinanze potrebbero seguire nelle prossime ore. In questo articolo, di seguito, aggiorneremo l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse domani martedì 20 gennaio 2026.

Calabria

Scuole chiuse in provincia di Catanzaro

  • Amato
  • Miglierina
  • Sellia Marina

Scuole chiuse in provincia di Cosenza

  • Amendolara

Scuole chiuse in provincia di Reggio Calabria

  • Gioia Tauro
  • Palmi
  • Melito di Porto Salvo
  • Montebello Jonico

Sicilia

Scuole chiuse in provincia di Messina

  • Capri Leone
  • Caronia
  • Gioiosa Marea
  • Lipari
  • Montagnareale
  • Naso
  • Novara di Sicilia
  • Pace del Mela
  • Spadafora
  • Torregrotta

Scuole chiuse in provincia di Catania

  • Acireale
  • Adrano
  • Giarre
  • San Pietro Clarenza

Scuole chiuse in provincia di Caltanissetta

  • Gela
  • Mussomeli
  • Niscemi

Scuole chiuse in provincia di Agrigento

  • Agrigento
  • Camastra
  • Canicattì
  • Licata

Scuole chiuse in provincia di Siracusa

  • Siracusa e tutti i Comuni della Provincia

Scuole chiuse in provincia di Ragusa

  • Ragusa e tutti i Comuni della provincia

Scuole chiuse in provincia di Trapani

  • Pantelleria

Scuole chiuse in provincia di Palermo

  • Cefalù

Sardegna

  • Decimomannu
  • Domusnovas
  • Loiri Porto San Paolo
  • Santa Teresa Gallura
  • Sinnai

Articolo in aggiornamento

