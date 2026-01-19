Allerta Meteo, scuole chiuse anche domani martedì 20 gennaio: l’ELENCO aggiornato LIVE

Inizia una settimana critica per alcune regioni del Paese, una fase di maltempo estremo: sono attese piogge alluvionali, venti di tempesta e violente mareggiate. Una depressione in ingresso in queste ore sul Mediterraneo occidentale, traslando verso Est, evolverà in un vero e proprio ciclone mediterraneo, battezzato “Harry“, il cui centro si muoverà lentamente tra le coste algerine, il Canale di Sardegna e il Canale di Sicilia, per spostarsi definitivamente verso lo Ionio e indebolirsi non prima di giovedì. A causa delle avverse condizioni meteo attese e dei disagi conseguenti, i sindaci di diversi Comuni hanno già deciso la chiusura degli istituti scolastici oltre che per la giornata odierna, anche per la giornata di domani: molte altre ordinanze potrebbero seguire nelle prossime ore. In questo articolo, di seguito, aggiorneremo l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse domani martedì 20 gennaio 2026.
Allerta Meteo: scuole chiuse domani martedì 20 gennaio 2026, l’ELENCO aggiornato LIVE
Calabria
Scuole chiuse in provincia di Catanzaro
- Amato
- Miglierina
- Sellia Marina
Scuole chiuse in provincia di Cosenza
- Amendolara
Scuole chiuse in provincia di Reggio Calabria
- Gioia Tauro
- Palmi
- Melito di Porto Salvo
- Montebello Jonico
Sicilia
Scuole chiuse in provincia di Messina
- Capri Leone
- Caronia
- Gioiosa Marea
- Lipari
- Montagnareale
- Naso
- Novara di Sicilia
- Pace del Mela
- Spadafora
- Torregrotta
Scuole chiuse in provincia di Catania
- Acireale
- Adrano
- Giarre
- San Pietro Clarenza
Scuole chiuse in provincia di Caltanissetta
- Gela
- Mussomeli
- Niscemi
Scuole chiuse in provincia di Agrigento
- Agrigento
- Camastra
- Canicattì
- Licata
Scuole chiuse in provincia di Siracusa
- Siracusa e tutti i Comuni della Provincia
Scuole chiuse in provincia di Ragusa
- Ragusa e tutti i Comuni della provincia
Scuole chiuse in provincia di Trapani
- Pantelleria
Scuole chiuse in provincia di Palermo
- Cefalù
Sardegna
- Decimomannu
- Domusnovas
- Loiri Porto San Paolo
- Santa Teresa Gallura
- Sinnai
