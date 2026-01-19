Allerta Meteo, scuole chiuse anche domani martedì 20 gennaio: l’ELENCO aggiornato LIVE

Inizia una settimana critica per alcune regioni del Paese, una fase di maltempo estremo: sono attese piogge alluvionali, venti di tempesta e violente mareggiate. Una depressione in ingresso in queste ore sul Mediterraneo occidentale, traslando verso Est, evolverà in un vero e proprio ciclone mediterraneo, battezzato “Harry“, il cui centro si muoverà lentamente tra le coste algerine, il Canale di Sardegna e il Canale di Sicilia, per spostarsi definitivamente verso lo Ionio e indebolirsi non prima di giovedì. A causa delle avverse condizioni meteo attese e dei disagi conseguenti, i sindaci di diversi Comuni hanno già deciso la chiusura degli istituti scolastici oltre che per la giornata odierna, anche per la giornata di domani: molte altre ordinanze potrebbero seguire nelle prossime ore. In questo articolo, di seguito, aggiorneremo l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse domani martedì 20 gennaio 2026.

Allerta Meteo: scuole chiuse domani martedì 20 gennaio 2026, l’ELENCO aggiornato LIVE

Calabria

Scuole chiuse in provincia di Catanzaro

Amato

Miglierina

Sellia Marina

Scuole chiuse in provincia di Cosenza

Amendolara

Scuole chiuse in provincia di Reggio Calabria

Gioia Tauro

Palmi

Melito di Porto Salvo

Montebello Jonico

Sicilia

Scuole chiuse in provincia di Messina

Capri Leone

Caronia

Gioiosa Marea

Lipari

Montagnareale

Naso

Novara di Sicilia

Pace del Mela

Spadafora

Torregrotta

Scuole chiuse in provincia di Catania

Acireale

Adrano

Giarre

San Pietro Clarenza

Scuole chiuse in provincia di Caltanissetta

Gela

Mussomeli

Niscemi

Scuole chiuse in provincia di Agrigento

Agrigento

Camastra

Canicattì

Licata

Scuole chiuse in provincia di Siracusa

Siracusa e tutti i Comuni della Provincia

Scuole chiuse in provincia di Ragusa

Ragusa e tutti i Comuni della provincia

Scuole chiuse in provincia di Trapani

Pantelleria

Scuole chiuse in provincia di Palermo

Cefalù

Sardegna

Decimomannu

Domusnovas

Loiri Porto San Paolo

Santa Teresa Gallura

Sinnai

Articolo in aggiornamento

